Россия внесла в черный список 61 гражданина США Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России объявил о внесении в черный список 61 гражданина Соединенных Штатов. В «стоп-лист» попали главы корпораций военно-промышленного комплекса США, промышленных компаний и чиновники Государственного департамента.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США в «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», – сказано на сайте МИД РФ.

В черный список попали в частности руководитель бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепа Дженнифер Бахус, директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, руководитель офиса Госдепартамента по координации санкций Джеймс О’Брайен, министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, министр финансов Джанет Йеллен.

Кроме того, в «стоп листе» значатся президент «Юниверсал пикчерз» Питер Крамер, старший исполнительный директор компании «Уанвэб» Нил Мастерсон, бывший вице-президент медиакорпорации «Си-Би-Эс» Фредрик Рейнольдс и другие.

Включенным в черный список американцам въезд на территорию России закрыт на бессрочной основе.