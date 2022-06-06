Сдавшийся в плен украинский боевик со слезами молил сослуживцев не воевать за НАТО Фото: REUTERS

В плен российским войскам продолжают сдаваться украинские боевики. Бывший член ВСУ заявил, что выступает против распространения фашизма и национализма. Также мужчина призвал своих сослуживцев прекратить воевать за НАТО. Видео с его признанием со слезами на глазах показал "Пятый канал".

Он также призвал сложить оружие, ради жизни и своего будущего.

- Хочу передать своим сослуживцам: это не наша война. Кто там хотел куда - в НАТО, в .... Я не хочу никуда. Мне без НАТО было хорошо, и я дальше буду жить хорошо. Просто не воюйте больше. Чтобы больше не было фашизма, - заявил на камеру военнослужащий ВСУ.

В мае этого года ОТР сообщал, что еще несколько сотен украинских военных вышли за сутки с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди них оказалось 29 раненых. Выходить боевики начали постепенно. Все их обыскивали и досматривали. Позже всем добровольно сдавшимся предстоит пройти процедуру допроса.