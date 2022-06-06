Сенатор Климов прокомментировал отказ трех стран пустить самолет Лаврова в Сербию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов отреагировал на отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет главы российского МИД Сергея Лаврова в Сербию.

По его мнению, подобное можно расценивать как оскорбление российского дипломатического ведомства, а также как попытку оказать давление на сербское правительство. Об этом пишет Газета.ru.

- Я думаю, что это прежде всего атака на Сербию. Она, конечно, вызывает у нас справедливое возмущение, потому что иначе как открытое и явное оскорбление в адрес нашего МИДа это трудно считывать. Но все-таки здесь главная цель - Вучич, - рассказал сенатор.

Также Климов добавил, что сейчас Сербия является единственным государством на всей континентальной Европе к западу от России, которое сохраняет свою независимость.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что инцидент с закрытием воздушного пространства для самолета главы МИД России - главное доказательство плачевного положения дел у Запада. Об этом сам российского дипломатического ведомства Сергей Лавров. По его мнению, "брюссельские кукловоды" побоялись давать Москве слово для выражения позиции по региональным вопросам, поэтому Запад решился на "немыслимый" шаг.