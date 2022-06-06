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Политика6 июня 2022 18:43

Захарова заявила, что США бумерангом получили те проблемы, которые мечтали устроить России

Санкции Вашингтона расшатали американскую экономику и рейтинг властей, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова заявила, что США бумерангом получили те проблемы, которые мечтали устроить России

Захарова заявила, что США бумерангом получили те проблемы, которые мечтали устроить России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, пытаясь устроить проблемы России, сами заполучили их себе бумерангом, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат указала на рекордную инфляцию и недоверие американского населения к властям, которые делают будущее нынешней администрации США туманной.

«Расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы. Мечтали, что все это будет в России? Просчитались и получили бумерангом по больному месту», – написала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Захарова, в Соединенных Штатах фиксируются максимальные за 40 лет показатели инфляции. Кроме того, считает дипломат, эмбарго на поставки нефти из России лишь усугубило положение Вашингтона, и теперь он вынужден «подталкивать своих углеводородных гигантов» на сотрудничество с Венесуэлой. Представитель МИД РФ также обратила внимание на участившиеся публикации о неэффективности антироссийских санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза

«Наносят они ущерб тем, кто их вводит. О подорожании всего, чего только можно в ЕС, говорилось неоднократно», – добавила Захарова.