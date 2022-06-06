Захарова заявила, что США бумерангом получили те проблемы, которые мечтали устроить России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, пытаясь устроить проблемы России, сами заполучили их себе бумерангом, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат указала на рекордную инфляцию и недоверие американского населения к властям, которые делают будущее нынешней администрации США туманной.

«Расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы. Мечтали, что все это будет в России? Просчитались и получили бумерангом по больному месту», – написала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Захарова, в Соединенных Штатах фиксируются максимальные за 40 лет показатели инфляции. Кроме того, считает дипломат, эмбарго на поставки нефти из России лишь усугубило положение Вашингтона, и теперь он вынужден «подталкивать своих углеводородных гигантов» на сотрудничество с Венесуэлой. Представитель МИД РФ также обратила внимание на участившиеся публикации о неэффективности антироссийских санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза

«Наносят они ущерб тем, кто их вводит. О подорожании всего, чего только можно в ЕС, говорилось неоднократно», – добавила Захарова.