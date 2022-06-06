Российские рестораны могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойкам Фото: Олег ЗОЛОТО

В России рестораны и другие заведения могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойками при приготовлении коктейлей. Сейчас в стране наблюдется тенденция на "покупай российское, местное". Об этом рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

- Вопрос в том, есть ли запасы крепкого алкоголя, о чем говорят в ресторанах, именно сейчас. Или же они есть навсегда? Сейчас запасы есть в ресторанах. Они накопились в период пандемии ... Виноторговые компании говорят, что смогут поставлять крепкий алкоголь через третьи страны, - объяснил эксперт в беседе с изданием Газета.ru.

Также Бухаров добавил, что в результате коктейли можно будет делать и на основе настоек.

Недавно телеканал "360" сообщал, что производители вина в России спрогнозировали подорожание своей продукции на 10-15% из-за сложностей с логистикой и затрат на производство бутылок. Однако дефицита зарубежного алкоголя не будет, но эксперты не исключают, что цены увеличатся в среднем на 40%. Подорожает в том числе на импортное спиртное. Однако при укреплении курса рубля стоимость вновь пойдет вниз.