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В мире6 июня 2022 18:50

Российские рестораны могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойкам

Однако эксперты отмечают, что виноторговые компании обещают поставлять крепкий алкоголь через третьи страны
София ГОНЧАРОВА
Российские рестораны могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойкам

Российские рестораны могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойкам

Фото: Олег ЗОЛОТО

В России рестораны и другие заведения могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойками при приготовлении коктейлей. Сейчас в стране наблюдется тенденция на "покупай российское, местное". Об этом рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

- Вопрос в том, есть ли запасы крепкого алкоголя, о чем говорят в ресторанах, именно сейчас. Или же они есть навсегда? Сейчас запасы есть в ресторанах. Они накопились в период пандемии ... Виноторговые компании говорят, что смогут поставлять крепкий алкоголь через третьи страны, - объяснил эксперт в беседе с изданием Газета.ru.

Также Бухаров добавил, что в результате коктейли можно будет делать и на основе настоек.

Недавно телеканал "360" сообщал, что производители вина в России спрогнозировали подорожание своей продукции на 10-15% из-за сложностей с логистикой и затрат на производство бутылок. Однако дефицита зарубежного алкоголя не будет, но эксперты не исключают, что цены увеличатся в среднем на 40%. Подорожает в том числе на импортное спиртное. Однако при укреплении курса рубля стоимость вновь пойдет вниз.