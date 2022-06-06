В Госдуме оценили идею использовать маткапитала для лечения детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы РФ по труду, соц политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею омбудсмена Татьяны Москальковой рассмотреть вопрос о предоставлении семьям возможности использования средств маткапитала для оказания ребёнку медпомощи.

- Такая тема давно поднимается в стенах Госдумы, мы неоднократно её обсуждали. "Единой Россией" данная инициатива была поддержана, - рассказала депутат в беседе с изданием RT.

Также Бессараб указала на необходимость установить определенные критерии оказания подобной помощи.

- Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос: в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путём привлечения маткапитала, - считает парламентарий.

Телеканал "360" напоминает, что в конце 2021 года одного из членов семьи предложили наделить правом расходовать материнский капитал на реабилитацию или дорогостоящие процедуры, которые не покрываются ОМС. С такой идеей выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

А недавно "Известия" писали, что 25 мая зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой предложение разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.