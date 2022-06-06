Apple представила новое поколение MacBook на процессоре M2 Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Air с процессором M2. Презентация состоялась в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022, трансляция велась на YouTube.

Процессор M2 работает быстрее предыдущего поколения M1 на 18%. Чип обзавелся поддержкой оперативной памяти до 24 ГБ и SSD до 2 ТБ. Ноутбук может проработать при воспроизведении видео около 20 часов.

Дизайн MacBook Air выполнен в стиле MacBook Pro с прямыми гранями и вырезом под фронтальную камеру на экране. Он имеет 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina – на 25% ярче, чем в предыдущей версии. Толщина дисплея всего 11,3 миллиметров.

Цена на новинку от Apple начинается от 1 199 долларов, то есть около 74 300 рублей по курсу на понедельник, 6 июня.

Напомним, сайт kp.ru писал о характеристиках нового ноутбука от Apple MacBook Air.