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Умные вещи6 июня 2022 19:12

Apple представила новое поколение MacBook на процессоре M2

Цена на новинку начинается от 74 300 рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Apple представила новое поколение MacBook на процессоре M2

Apple представила новое поколение MacBook на процессоре M2

Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Air с процессором M2. Презентация состоялась в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022, трансляция велась на YouTube.

Процессор M2 работает быстрее предыдущего поколения M1 на 18%. Чип обзавелся поддержкой оперативной памяти до 24 ГБ и SSD до 2 ТБ. Ноутбук может проработать при воспроизведении видео около 20 часов.

Дизайн MacBook Air выполнен в стиле MacBook Pro с прямыми гранями и вырезом под фронтальную камеру на экране. Он имеет 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina – на 25% ярче, чем в предыдущей версии. Толщина дисплея всего 11,3 миллиметров.

Цена на новинку от Apple начинается от 1 199 долларов, то есть около 74 300 рублей по курсу на понедельник, 6 июня.

Напомним, сайт kp.ru писал о характеристиках нового ноутбука от Apple MacBook Air.