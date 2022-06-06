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Политика6 июня 2022 19:50

Госдеп США назвал решение закрыть небо для самолета Лаврова суверенным правом стран

Это решение отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за агрессию на Украине, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдеп США назвал решение закрыть небо для самолета Лаврова суверенным правом стран

Госдеп США назвал решение закрыть небо для самолета Лаврова суверенным правом стран

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов считают решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова суверенным правом этих стран. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине», – сказал представитель Госдепа на брифинге.

Как заявил Прайс, Сербия должна сосредоточиться на достижении «декларируемой цели» вступления в Евросоюз и «синхронизировать внешнюю и оборонную политику с остальной Европой».

Напомним, власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета главы МИД России, который планировал посетить Сербию.

Как писал сайт Kp.ru, Кремль назвал закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями.