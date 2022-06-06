Секретарь СНБО сообщил, что Александр Невзоров* еще не получил гражданство Украины

Журналист Александр Невзоров* Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский журналист Александр Невзоров* пока не получил гражданство Украины, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«У Александра Невзорова* еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», – рассказал он в эфире «24 канала».

По словам Данилова, журналисту для получения украинского гражданства нужно будет пройти определенную процедуру, а также отказаться от паспорта гражданина Российской Федерации.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился дать украинское гражданство Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел страны Антон Геращенко. Он уточнил, что гражданство было выдано «за выдающиеся заслуги перед страной».

*Признан в России иностранным агентом