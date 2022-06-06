Российский McDonald-s направил в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый McDonald-s в России направил две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах. Об этом стало известно из опубликованных данных реестра Роспатента.

Речь идет о двух товарных знаках, которые представлены в виде картинок. В логотипах теперь будут использоваться зеленый, оранжевый и красный цвета. Именно такими изображениями теперь будет сопровождаться продукция заведения - коробки, упаковки, игрушки и прочее.

Фото: скрин / Роспатент

Ранее сообщалось, что компания McDonalds направила в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов "Точно он", "Это он" и "Компас". Отмечается, что новые товарные знаки будут относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.