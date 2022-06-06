Apple представила новую iOS 16 и MacBook 6 июня 2022 года Фото: REUTERS

Американская компания Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022 представила обновленную операционную систему iOS 16, а также показала MacBook на обновленном процессоре M2. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Теперь в новой операционной системе iOS 16 обновили экран блокировки. Благодаря нему пользователи могут выбирать дизайн часов, цвета установленной фотографии для экрана блокировки, а также устанавливать различные виджеты.

Что касается процессора M2, то он работает быстрее предыдущего поколения M1 на 18%. Чип обзавелся поддержкой оперативной памяти до 24 ГБ и SSD до 2 ТБ. Ноутбук может проработать при воспроизведении видео около 20 часов.

Напомним, осенью 2021 года Apple представила смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер - теперь они расположены по диагонали.