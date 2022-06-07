Global Times: США больше не хотят победы Украины и пытаются создать мировой хаос Фото: REUTERS

США продолжают отправлять вооружения для украинской армии, однако теперь цель таких поставок стал иной. Об этом сообщает газета Global Times.

По мнению автора публикации, сейчас Вашингтон стремится не оказать помощь Незалежной, а создать хаос.

- Военная помощь для Укаины со стороны Соединенных Штатов уже вышла за рамки ранее обозначенных задач - помочь Незалежной победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона, - сказано в статье.

Накануне сообщалось, что новый пакет военной помощи США Украине включает 3 РЛС контрбатарейной борьбы и 18 гаубиц. По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джон Кирби, поставки этого оружия и техники начнутся незамедлительно, затруднившись назвать точную дату, когда данное оружие появится на Украине, сказав, что это произойдет "очень скоро".