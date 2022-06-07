Борис Джонсон оценил результаты голосования в Британии по вотуму доверия Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил результаты голосования по вотуму доверия. Политик назвал их "очень хорошими для страны".

Он также выразил слова благодарности однопартийцев за оказанную поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия.

- Я полагаю, это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. ... как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны, - прокомментировал итоги голосования Джонсон, его заявление показал телеканал Sky News.

Напомним, Борис Джонсон получил вотум доверия среди избранных членов Консервативной партии и, тем самым, сохранил свой пост премьера Великобритании. Политик получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против него проголосовали 148 человек. Теперь политик защищен от повторного вотума недоверия минимум год.