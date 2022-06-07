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В мире6 июня 2022 22:38

CNBC: В Нью-Йорке суд арестовал самолеты Романа Абрамовича

Речь идет о моделях самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER
София ГОНЧАРОВА
CNBC: В Нью-Йорке суд арестовал самолеты Романа Абрамовича

CNBC: В Нью-Йорке суд арестовал самолеты Романа Абрамовича

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нью-Йорке федеральный судья подписал ордер на санкционирующий арест Минюста США двух самолетов бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Речь идет о принадлежащих предпринимателю моделях самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. По данным суда, Boeing 787-8 Dreamliner сейчас находится в Дубае, а Gulfstream G650ER - в России.

Кстати, пока США не внести фамилию Абрамовича в санкционный список, однако в марте этого года глава американского Минфина Джаннет Йеллен сообщала, что не исключает введения рестрикций против российского предпринимателя.

До этого сообщалось, что власти Португалии заморозили регистрацию права собственности на недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича общей стоимостью 10 миллионов евро в португальском Кинта-ду-Лагу. Отмечается, что инициатором процедуры стал МИД Португалии.