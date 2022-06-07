Представитель Госдепа Прайс: Одна встреча Лаврова в Турции не решит вопрос экспорта зерна с Украины Фото: Петр СОКОЛОВ

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не думает, что визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Турцию сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины.

По его мнению, для разрешения сложившейся ситуации в обсуждении необходимо задействовать еще одну страну.

- Я уверен, что одна встреча не решит данную проблему. Эта ситуация требует включения Украины , - обозначил свою позицию Прайс. Трансляцию с его выступления вело агентство Reuters.

Напомним, 6 июня Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты вылетят в Турцию для обсуждения вывоза зерна из Украины. Министра выразил надежду, что переговоры позволят подробно проработать механизмы разблокировки экспорта украинского зерна. Он также добавил, что окончательное решение в данном вопросе будет принято президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.