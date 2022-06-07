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В мире7 июня 2022 1:14

Болгария получила из США первый танкер со сжиженным газом

Время разгрузки танкера составит порядка 18 часов
София ГОНЧАРОВА
Болгария получила из США первый танкер со сжиженным газом

Болгария получила из США первый танкер со сжиженным газом

Фото: REUTERS

Из США в Болгарию прибыл первый танкер со сжиженным газом, сейчас она разгружается на одном из терминалов в Турции. Об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на Минэнерго Болгарии.

Отмечается, что время разгрузки танкера составит порядка 18 часов.

- Сжиженный газ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции, для чего было заключено временное соглашение, - объяснил журналистам телеканала эксперт в области энергетики Васил Начев.

Напомним, американские танкеры с газом для Болгарии должны прибыть на разгрузку 8 и 23 июня.

Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" сообщила, что прекратила поставки голубого топлива болгарской "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. В организации напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в российской валюте. На конец рабочего дня 26 апреля платежи осуществлены не были.