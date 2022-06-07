Болгария получила из США первый танкер со сжиженным газом Фото: REUTERS

Из США в Болгарию прибыл первый танкер со сжиженным газом, сейчас она разгружается на одном из терминалов в Турции. Об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на Минэнерго Болгарии.

Отмечается, что время разгрузки танкера составит порядка 18 часов.

- Сжиженный газ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции, для чего было заключено временное соглашение, - объяснил журналистам телеканала эксперт в области энергетики Васил Начев.

Напомним, американские танкеры с газом для Болгарии должны прибыть на разгрузку 8 и 23 июня.

Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" сообщила, что прекратила поставки голубого топлива болгарской "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. В организации напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в российской валюте. На конец рабочего дня 26 апреля платежи осуществлены не были.