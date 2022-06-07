В Ненецком автономном округе без вести пропал замглавы холдинга VK Владимир Габриелян Фото: Личная страница Вконтакте

В Ненецком автономном округе (НАО) вечером 6 июня без вести пропал замглавы холдинга VK Владимир Габриелян. Об этом сообщили в Союзе оленеводов на своей странице в соцсети. Также там опубликована сводка регионального МЧС.

Известно, что Владимир вместе с женой Аленой и друзьями путешествовал на вездеходах "Шерп" по берегу Белого моря. Однако на реке Большая Бугряница в 47 километрах от села Шойна вездеходы перевернулись и их потащило в море. Женщине и еще одному человеку из компании удалось выбраться на берег, а вот судьба Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова до сих пор неизвестна.

Сейчас организованы поиски пропавших.

Ранее сайт Kp.ru писал, как в районе села Козино в Одинцовском районе Московской области в ночь на 6 февраля без вести пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Владимир Ялунин. Он катался на квадроцикле на гусеничном ходу. Однако прибывшие на место спасатели обнаружили на снегу следы гусениц, которые ведут ко льду, где обнаружена полынья.