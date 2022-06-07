Что произошло в ночь на 7 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция, Италия и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. Об этом в статье для журнала American Conservative написал обозреватель Патрик Бьюкенен. Как отмечает автор публикации, Рим, Париж и Берлин нацелены за скорейшее урегулирование ситуации на Украине мирным путем.

Когда у Киева закончатся боевые самолеты и вертолеты: военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец объясняет, почему Россия уничтожила самолетов и танков уже больше, чем у Украины было до спецоперации, а они все не кончаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон напугал жителей Украины, открыто заявив о недопустимости унижения России на международной арене. К такому выводу пришел обозреватель Iltalehti Лаури Нурми. До этого Макрон и правда выступил с предостережением от оскорбительного поведения в адрес российской стороны, поскольку в будущем нужно будет возобновлять сотрудничество с РФ.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона не станет ассоциировать себя с резолюцией по Ирану в случае ее принятия на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом он написал в своем телегерам-канале.

Власти Япония 7 июня объявили о вводе санкций против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции, сообщили в МИД страны. Теперь активы данных финансовых организаций будут заморожены.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия занимается шантажом вместо содействия по вопросу урегулирования мирового продовольственного кризиса. По мнению главы ведомства, " российский лидер Владимир Путин не допускает поставок продовольствия" и добивается "отмены санкций".

Борис Джонсон получил вотум доверия среди избранных членов Консервативной партии и, тем самым, сохранил свой пост премьера Великобритании. Политик получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против него проголосовали 148 человек. Теперь он защищен от повторного вотума недоверия минимум год.