Италия нарушает собственную Конституцию, поставляя оружие Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, хотя западная пресса об этом и не пишет, заявил итальянский журналист Марко Травальо в эфире телеканала La7.

"О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было, - аргументировал Травальо. - В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует".

Он также выступил против поставок оружия Киеву со стороны Италии. По его словам, это противоречит итальянской Конституции, которая разрешает поставки вооружений только союзникам.

По словам Травальо, Риму следует ограничится гуманитарной помощью, приемом беженцев и антироссийскими санкциями.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2022 года власти Италии заявили о готовности отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву вооружение для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". При этом в российском минобороны уточнили, что удары будут наноситься только по объектам военной инфраструктуры, а для мирных жителей угроз нет.