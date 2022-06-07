В администрации Запорожской области назвали Крым законной частью России

В администрации Запорожской области признают легитимность референдума в Крыму о присоединении к России Фото: Евгения ГУСЕВА

Крым – законная часть России, ставшая ей через проведение легитимного референдума, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Крым является законной частью Российской Федерации, - подчеркнул Рогов. - Проведенный в 2014 году референдум был безусловно легитимным".

По его словам, Запорожская область возвращается к привязке к Крыму, который становится основной артерией, связывающей регион с Россией. Представитель запорожской администрации добавил, что через территорию полуострова происходит "перемещение людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей".

Как ранее писал сайт kp.ru, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выразил мнение что референдумы по присоединению к России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года.

Напомним, референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ, прошел 16 марта 2022 года. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. 18 марта Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.