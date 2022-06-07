Пушков объяснил спокойную реакцию России на заявку Финляндии в НАТО

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава разведслужбы Финляндии Антти Пелттари напрасно удивляется спокойной реакции России на финскую заявку на вступление в НАТО, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Политик объяснил, почему.

"Все логично: своим поведением Москва демонстрирует, что не стремится к конфликту с НАТО или кандидатами в НАТО, а операция на Украине не распространяется на страны альянса, пока они не переходят к прямому столкновению с Россией", - аргументировал Пушков.

Он подчеркнул, что дальнейшие отношения Москвы и Хельсинки зависят от того, будут ли на финской территории размещены базы Североатлантического альянса.

Член Совета Федерации РФ уточнил, что российские власти не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Европе. Вместе с тем они сделают все необходимое, чтобы добиться укрепления безопасности на юго-западном направлении, что, собственно, сейчас и происходит.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари заявил, что российская сторона не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Руководитель финской разведки назвал этот факт "удивительным".