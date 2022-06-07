Маршал не стал осуждать уехавших из России звезд: "Нравится? Живите там" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Александр Маршал накануне своего юбилей высказался про коллег, которые покинули страну после февраля 2022 года. Заслуженный артист России в недоумении, почему люди восемь лет, пока Донбасс жил, как на пороховой бочке, молчали, а теперь стали активно осуждать действия родины.

Но лично он не спешит с негативом относиться к тем артистам, которые выступают против России. Он склонен полагать, что это люди, которые не знают реального положения дел, за все время они ни разу не съездили на Донбасс и не увидели все своими глазами.

- Никого не осуждаю, у всех своя жизнь. Ну нравится? Живи где хочешь, а мне и здесь хорошо, - говорит артист.

Ни о каком переезде из России он не ведет речи, и задается вопросом, как раньше смог прожить 10 лет за рубежом, сообщает Пятый канал.

После начала спецоперации на Украине, многие представители отечественного шоу-бизнеса выступили с резкой критикой действий РФ и поспешили покинуть страну. Многие уехали в Израиль, предпочтя там переждать обострение геополитической ситуации.

Ранее Алла Пугачева, которая вместе с семьей уехала из России, строчкой из своего хита ответила на оскорбления, которые звучат в ее адрес, пишет Life.

- Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" — заявила Алла Борисовна.

Тем временем, в Донецке с утра 6 июня снова гремели звуки обстрелов. ВСУ выпустили по пяти районам города крупнокалиберные снаряды. Один из них попал в жилой дом и полностью разнес две комнаты, в том числе детскую, где находился ребенок, сообщает телеканал "360".