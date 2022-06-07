Погиб Владимир Габриелян, топ-менеджер VK

Владимир Габриелян. Марат Абулхатин/ТАСС

Замглавы холдинга VK Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Как ранее писал сайт kp.ru, о безвестном исчезновении Габриеляна стало известно в понедельник, 6 июня 2022 года. Согласно имеющейся информации, топ-менеджер вместе с супругой и друзьями путешествовал на вездеходах "Шерп" по берегу Белого моря.

Вечером 6 июня их вездеходы перевернулись, в результате чего люди оказались в море. Жена Габриеляна и один его товарищ смогли выбраться на берег. Еще двое человек, в том числе Владимир Габриелян, пропали. На их поиски направили спасателей.

Напомним, 6 июня 2022 года умер Алек Джон Сач - американский музыкант венгерского происхождения, сооснователь рок-группы Bon Jovi. Он скончался в возрасте 70 лет.