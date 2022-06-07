Правительство России поддержало законопроект о контроле за иноагентами

Правительство России предлагает Госдуме принять законопроект о контроле за иноагентами с условием его доработки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" получил положительный отзыв правительства России. Он размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, кабмин поддерживает принятие законопроекта Госдумой при условии его доработки с учетом требований российского законодательства, а также уточнении некоторых положений.

В частности, правительство настаивает на создании не одного реестра, а двух, так как статус лиц, аффилированных с иноагентами отличается от последних. Кроме того, требуется обозначить состав и объем данных передаваемых ими в Минюст и МВД РФ.

Также кабинет министров обратил внимание, что статус иностранного агента и связанные с ним ограничения могут быть наложены на лиц дружественных государств, которые взаимодействуют с международными интеграционными объединениями, в которые входит Россия, например, Евразийский экономический союз или Союзное государства. В связи с этим предлагается определить круг информации, распространение которой может повлечь присвоение статуса иноагента.

Как ранее писал сайт kp.ru, проект закона, обобщающий нормы законодательства страны об иностранных агентах, разработан комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Законопроект обобщает нормы российского законодательства об иностранных агентах. В частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранный источник", "иностранное влияние" и "политический деятель". Кроме того, определяется, кто может быть признан иностранным агентом.

Также планируется введение единого реестра иноагентов вместо существующих на сегодняшний день четырех. Определяется и порядок включения и исключения из этого реестра.