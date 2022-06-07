Высокую точность авиации России на Украине обеспечивает "Стрелец-М" Фото: Александр КОЦ

Высокую точность применения оперативно-тактической авиации ВКС в рамках проводимой на Украине военной спецоперации обеспечивает комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", рассказал РИА Новости информированный источник.

"Вооруженные силы России используют средства расширенного состава комплекта КРУС "Стрелец-М", что позволяет авиации с высокой точностью уничтожать хорошо замаскированные малоразмерные защищенные объекты украинских войск особой важности. Такие объекты очень тяжело обнаружить воздушной разведкой", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.