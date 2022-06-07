Замглавы Херсонской области допустил решение вопроса о вхождении в состав России путем референдума

В Херсонской области задумываются о референдуме по вопросу присоединения к России. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что принятие решения по вопросу вхождения в состав России планируется принять путем всенародного референдума.

"Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области, - рассказал журналистам Стремоусов. - И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области ".

Как ранее писал сайт kp.ru, Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области намерены просить президента РФ Владимира Путина принять регион в состав России. Замглавы региона уточнил, что Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство РФ.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о перспективах вхождения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

По словам официального представителя Кремля, население перечисленных территорий должно самостоятельно принять решение о своем будущем.

"Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем", - уточнил Песков.