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Политика7 июня 2022 7:09

Украинские войска потеряли много иностранной артиллерии

Редактор The Economist Шашанк Джоши сообщил, что ВСУ потеряли много иностранной артиллерии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинские войска потеряли много иностранной артиллерии

Украинские войска потеряли много иностранной артиллерии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставленные странами НАТО на Украину гаубицы приходят в негодность из-за плохого обслуживания. Из-за этого ВСУ вынуждены отправлять их в Польшу для ремонта, сообщил в соцсетях редактор The Economist Шашанк Джоши.

“Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять в Польшу для ремонта… Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали…”, - написал он.

Ранее Блинкен заявил, что США будут адаптировать поставки оружия Украине в зависимости от обстановки. Это делается для усиления позиций Киева на любых переговорах с РФ, отметил госсекретарь США.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.