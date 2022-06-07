Украинские войска потеряли много иностранной артиллерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставленные странами НАТО на Украину гаубицы приходят в негодность из-за плохого обслуживания. Из-за этого ВСУ вынуждены отправлять их в Польшу для ремонта, сообщил в соцсетях редактор The Economist Шашанк Джоши.

“Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять в Польшу для ремонта… Украина поглощает западное оборудование гораздо быстрее, чем некоторые ожидали…”, - написал он.

Ранее Блинкен заявил, что США будут адаптировать поставки оружия Украине в зависимости от обстановки. Это делается для усиления позиций Киева на любых переговорах с РФ, отметил госсекретарь США.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.