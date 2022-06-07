"Уральские авиалинии" отменили рейсы в шесть аэропортов Юга России до 30 сентября 2022

"Уральские авиалинии" объявили о приостановке полетов в шесть аэропортов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила об отмене рейсов в шесть аэропортов Юга России с 1 июля по 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Речь идет о приостановке полетов в Анапу, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Приобретенные билеты можно переоформить в кассе или на сайте авиакомпании на ближайшие даты от первоначального вылета в определенный список городов. В него входят Калининград, Минеральные Воды, Москва, Санкт- Петербург и Сочи.

Как ранее писал сайт kp.ru, Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 03:45 по московскому времени 12 июня 2022 года.

Напомним, цены на авиабилеты на полеты по России в мае 2022 года сохранились на уровне показателей прошлого года.