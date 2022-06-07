Американский сенатор Баррассо поставил Байдену "низшую оценку" за план борьбы с инфляцией

Джо Байден Фото: REUTERS

План по спасению экономики на фоне рекордного уровня инфляции и обнищания граждан, предложенный президентом США Джо Байденом, заслуживает самой низшей оценки, заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.

“Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет глава государства, ему надо ставить "кол", - отметил Баррассо.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года

Цены по итогам марта 2022 года в США выросли на 8,5%.

При этом экономист Гончарова считает, что инфляция в США является признаком схлопывания экономического "пузыря". По ее мнению, экономическая ситуация в США может "подорвать" авторитет доллара.