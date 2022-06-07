Вологодская область возьмет шефство над Алчевском в ЛНР

О будущем взаимодействии между Вологодчиной и Луганской народной республикой губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве региона.

«Алчевск похож на промышленный центр нашего региона – город Череповец. Прежде всего потому, что в основе экономик этих городов лежит металлургия и химия. Кроме того, Вологодчину и луганский город связывают исторические и культурные контакты. В настоящее время прорабатываются конкретные направления взаимодействия. В будущем планируется подписание соглашения о сотрудничестве», – сказал Олег Кувшинников.

Сходства между Алчевском и Череповцом проявляются и в культурном плане: города похожи по планировке, а кроме того, а обоих имеются ДК Металлургов, ДК Химиков и ДК Строителей.

С самого начала украинского кризиса Вологодская область активно помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик. Так, во всех районах Вологодчины открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Регион уже отправил более 30 тонн гуманитарки, собранной жителями региона.

В мае предприятия лесопереработки из Вологды отправили в Донецк железнодорожный вагон еловых стройматериалов, еще 30 кубометров – на этой неделе. Вологодский учебно-опытный молочный завод отправил жителям республик 500 кг высококачественного сухого молока.

Кроме того, правительство области, Общественная палата и благотворительный фонд «Содействие» запустили акцию по сбору денежных средств «Помогаем нашим». Собранные деньги пойдут на покупку товаров первой необходимости, которые затем также отправят в ДНР и ЛНР.