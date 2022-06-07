Милиция ЛНР и российские войска отбили укрепленный пункт ВСУ под Боровским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что совместно с российскими подразделениями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское.

"Боевики даже не пытались держать оборону, они бросили личные вещи и хваленное иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными гражданами", - говорится в ролике, опубликованном в Телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Также уточняется, что в оставленных украинскими войсками укреплениях находились километры траншей, блиндажи и пулеметные точки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.