Национальный центр помощи пропавшим детям наградит поездкой на Байкал победителей конкурса волонтеров

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям продолжает конкурс видеороликов, участники которого должны рассказать, почему они стали или только хотят стать волонтерами. Трое победителей получат билеты на Байкал, где пройдет итоговый этап крупномасштабных учений добровольцев.

“Иногда так трудно сделать первый шаг, посвятить себя спасению пропавших детей и взрослых. Наши волонтеры знают это не понаслышке, но они побороли в себе неуверенность и решились встать на страже жизни других людей. Им есть о чем рассказать тем, чьи устремления пока еще сковываются страхом. Они смогли, и у вас получится. Дерзайте! Присылайте свои видеорассказы и, может быть, именно вы станете одним из трех счастливчиков”, - сказала глава Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Конкурсные работы будут приниматься до 30 июня 2022 года, а подведение итогов пройдет в период с 1 по 5 июля. Подробности по ссылке.

Официальным информпартнером крупномасштабных учений волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям является “Комсомольская правда”.