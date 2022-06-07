Минобороны России опровергло заявление Зеленского об историческом наследии Украины

В Минобороны РФ опровергли заявление Зеленского, что силы РФ сознательно разрушают историческое наследие Украины Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, что российские силы якобы намеренно разрушают историческое наследие Украины.

По его словам, местные жители Святогорска подтвердили информацию о том, что ВСУ умышленно подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской. При этом российские силы не допускали разрушений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры в ходе боевых действий.

- Таким образом, Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями «исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН» в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу, — заявил Конашенков.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что авиация России за прошедшие сутки среди прочего уничтожила поставленную из Соединенных Штатов на Украину радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР.

До этого Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы России уничтожили танки Т-72 и другую бронетехнику, поставленную Украине странами Восточной Европы. По его словам, танки и бронетехника размещались в корпусах вагонно-ремонтного предприятия, расположенного под Киевом. Для уничтожения военной техники противника использовались ракеты воздушного базирования большой дальности.