Минобразования Украины сообщило, что исключит "Войну и мир" из школьной программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве приняли итоговое решение об исключении из школьной программы романа Льва Толстого "Война и мир" и других произведений, воспевающих русские войска.

"Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все будет убрано из программы зарубежной литературы", - заявил чиновник в эфире телеканала "Украина 24".

При этом он уточнил, что пока не принято окончательное решение по поводу того, кто именно из российских писателей будет исключен из программы зарубежной литературы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.