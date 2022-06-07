Российские силы уничтожили норвежскую САУ М109А3 и две американских гаубицы М777 на Украине

Армия РФ уничтожила норвежскую САУ М109А3 и две американских гаубицы М777 на Украине Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что армия России уничтожила норвежскую САУ М109А3 и две американских гаубицы М777 на Украине.

- В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, — гласит текст сообщения.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что российские силы уничтожили корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области, где ремонтировали технику ВСУ. Помимо этого, были сбиты 13 украинских БПЛА над территорией ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей.

До этого Минобороны информировало, что российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Помимо этого, над Харьковской областью были сбиты две ракеты «Смерч», добавил он.