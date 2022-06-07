Правительство РФ выделит 500 млн рублей на рекламу российских брендов

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Кабинет министров принял решение о выделении 500 млн рублей на субсидирование рекламы российских брендов в средствах массовой информации. Об этом сообщил объявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на "Неделе российского ритейла-2022" во вторник, 7 июня 2022 года.

По его словам, реклама будет транслироваться преимущественно по телевидению. Министр подчеркнул, что это будет способствовать повышению их узнаваемости отечественных производителей.

"Все на иностранных языках. Если иностранное — значит это лучше, - аргументировал Мантуров. - А то, что это российское, произведено в России — у нас никто не знает об этом".

Напомним, в Минпромторге подтвердили, что перечень товаров для параллельного импорта собираются пересматривать раз в квартал. 6 мая был опубликован первый список, который в последствии будет пересматриваться и дополняться ведомством.

Изменения обещают вноситься на основании мониторинга товаров на полках российских магазинов. Точные временные рамки обновления перечня пока называются предварительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Денис Мантуров рассказал, что министерство промышленности и торговли России будет оказывать содействие российским собственникам McDonald's в выстраивании работы.