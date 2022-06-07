ВРИО губернатора Владимир Мазур проверил ход реконструкции томского аэропорта

6 июня исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур оценил в томском аэропорту имени Николая Камова темпы реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительства нового здания аэровокзала.

С 1 июня аэропорт закрыт на реконструкцию. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы включен Росавиацией в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», его финансирование из государственного бюджета составляет 2,8 миллиарда рублей. Инвестпроект предполагает также строительство новых инфраструктурных объектов аэропорта.

Представитель подрядной организации сообщил, что на объекте работают 130 инженеров и рабочих, а также 80 единиц техники. Работы идут по графику, и с 9 июня функционирование аэропорта начнет восстанавливаться: сначала за счет региональных маршрутов, а с 19 июня воздушная гавань возобновит работу в штатном режиме.

Также Владимир Мазур вместе с генеральным директором холдинга «Новапорт» Сергеем Рудаковым проверили темпы строительства нового здания аэровокзала. В этот проект компания инвестирует собственные средства в сумме 2,9 миллиарда рублей. В результате томский аэропорт получит новый терминал внутренних воздушных линий на 400 пассажиров в час, количество стоек регистрации пассажиров увеличится с 10 до 14, а площадь всего аэровокзального комплекса вырастет с 10,9 до 16,8 тысячи квадратных метров.

Глава региона поручил подрядным организациям активнее задействовать в проекте местных специалистов и рабочих, в постоянном режиме взаимодействовать с кадровыми центрами.

«Система профобразования региона готовит профессионалов самого широкого профиля, и они должны быть на главных объектах нашей области. Масштабные стройки в аэропорту – именно такие объекты», – сказал Владимир Мазур.

Врио губернатора и глава «Новапорта» обсудили с представителем подрядной организации влияние роста стоимости материалов на ход строительства аэровокзала. Сергей Рудаков отметил, что в зависимости от позиций рост составляет 5-20 %, и сообщил, что к 1 июля холдинг определится с точными сроками завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

«Государство поддерживает бизнес, который вкладывает в развитие экономики, создает новые рабочие места. Мы помогаем инвесторам эффективнее взаимодействовать с поставщиками комплектующих, выравнивать сложившиеся на рынке перекосы. В этом и заключается командная работа, когда каждый на своем месте занимается своим делом для общего результата», – резюмировал Владимир Мазур.