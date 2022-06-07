Deutsche Bank перевез несколько сотен российских IT-специалистов в Германию

Компания Deutsche Bank перевезла несколько сотен российских IT-специалистов из РФ в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Deutsche Bank перевезла несколько сотен российских IT-специалистов из РФ в Берлин. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на свои источники.

Как уточняет издание, все они были сотрудниками Технологического центра Deutsche Bank в России, где работало около 1,5 тысячи человек. Компания отказалась комментировать эту информацию.

Отмечается также, что число переехавших в Германию специалистов может увеличиться. В частности, о желании переехать заявили более половины работников Технологического центра.

Газета объясняет такую меру тем, что Deutsche Bank хочет снизить риски на случай, если ухудшение отношений Евросоюза и России из-за спецоперации на Украине сделают невозможной работу Технологического центра в РФ.

Ранее о запуске льготной ипотеки для IT-специалистов сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава федерального правительства добавил, что до конца 2024 года ожидается выдача около 50 тысяч. Оформить ипотеку на таких условиях смогут сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Отметим несколько требований программы. Ипотеку по льготной ставке имеют право оформить работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет. С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место регистрации компании находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в регионе с численностью до 1 миллиона человек.