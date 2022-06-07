Белоруссия начала тренировки армии по переходу с мирного на военное время

Белоруссия тренирует переход с мирного на военное время Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство обороны Белоруссии сообщила о начале тренировок Вооруженных сил страны по переходу с мирного на военное время. Об этом говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

В Минобороны республики уточнили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в текущем учебном году.

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник Генерального штаба белорусских Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Виктор Гулевич рассказал, что НАТО наращивает военное присутствие у границ Белоруссии, и это создает угрозы безопасности республики.

По его словам, созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. По мнению Гулевича, размещение в Средиземном и Балтийском морях группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии говорят о нарастающей угрозе Белоруссии.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии также отметил, что сегодня в Восточной Европе вблизи белорусских границ проходят различные военные учения, характер которых "не свидетельствует об их миролюбивой направленности".