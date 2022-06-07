Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении официальному представителю министерства обороны РФ Игорю Конашенкову воинского звания генерал-лейтенанта. Ранее представитель Минобороны носил погоны генерал-майора.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу", - говорится в тексте документа, подписанного российским лидером.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале июня Владимир Путин подписал указ о присвоении новому руководителю МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта.

Напомним, президент России поддержал предложение присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, который спас своих сослуживцев во время спецоперации на Украине. Во время внезапного нападения на колонну лейтенант Цыдыпов развернул свой БТР, прикрыл колонну и в ходе боя подбил технику противника. В итоге были спасены 150 российских военных.