После оползня склон Окского съезда в Нижнем Новгороде укроют георешеткой

После схода оползня в Нижнем Новгороде укрепляют склон Окского съезда Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В минувшие выходные на Окском съезде в Нижнем Новгороде произошел оползень – поток воды и грязи сошел прямо на проезжую часть под колеса автомобилей. К счастью. никто не пострадал. Однако сейчас специалисты решают, как предотвратить подобные ситуации в дальнейшем.

- За прошедшие выходные в городе выпало 12% осадков от нормы июня. Оползень на Окском съезде случился из-за переполнения стоков и засорения ливневки остатками растительности, образовавшейся из-за порывов ветра, - сообщает NewsNN со ссылкой на замдиректора управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Михаил Янченко.

По словам специалиста, два года назад ливневку уже расширяли, благодаря чему удалось предотвратить большой оползень и быстро устранить все последствия нынешнего схода грунта. А сейчас ливневку намерены укрепить специальной георешеткой.

Напомним, оползень произошел в воскресенье, 5 июня. На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС и ГИБДД, которые быстро устранили все последствия ЧП. Сразу после этого глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился проверить все ливневые канализации в городе, особенно те, что расположены на склонах.