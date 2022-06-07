В Казани на ремонт Дворца земледельцев потратят 82 миллиона рублей

Дворец земледельцев в Казани. Фото: antica.co

Здание Дворца земледельцев давно стало одной из достопримечательностей Казани. При этом в нем размещается Минсельхозпрод Татарстана. И именно сейчас там решили провести ремонт. На это из республиканского бюджета выделили 82 миллиона рублей и объявили соответствующий тендер.

Так, из его технического задания следует, что победитель аукциона, то есть подрядчик, предложивший свои услуги за меньшую цену, должен выполнить во Дворце земледельцев общестроительные работы. Среди них, в частности, значится штукатурка и покраска внутренних стен, поклейка обоев, устройство гипсокартонных перегородок и облицовка плитами. Кроме того, для более комфортных условий работы сотрудников Минсельхозпрода Татарстана в здании решили обустроить систему кондиционирования, которая обойдется в 16 миллионов рублей. Придется подрядчику по тендеру заменить и кровлю, закупить необходимую мебель и инвентарь. На все про все дается срок до 1 декабря 2022 года.

Дворец земледельцев в Казани был построен в 2010 году, автор проекта архитектор Леонид Горняк. Несмотря, на впечатляющий внешний вид, внутри здание оформлено недорогими материалами, без каких-либо излишеств и монументальности, сообщает Inkazan.