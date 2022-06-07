Песков не стал комментировать инициативу введения миротворческих сил ОДКБ в Донбасс

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об инициативе ввода миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республики Донбасса.

"Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными", - заявил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Государственной думы Андрей Картаполов допустил ввод миротворцев ОДКБ на подконтрольные России территории Украины. При этом он усомнился, что Москва допустит появление на этих территориях миротворцев Североатлантического альянса.

Напомним, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая по поводу 30-летия Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности, выразил уверенность, что через несколько лет в ОДКБ могут вступить десятки государств.