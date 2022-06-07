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Политика7 июня 2022 10:47

Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

В РФ прекрасно понимают, что Турция - член НАТО, отметил представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, этот вопрос не обсуждался, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция является членом Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере", - отметил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Турция отменила несколько военных учений НАТО из-за конвенции Монтрё.

Также ранее военный обозреватель предсказал "неловкие моменты" из-за участия Турции в учениях НАТО в Швеции. Соответствующее мнение выразил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в публикации для издания 19Fortyfive.