Сергей Шойгу: в морском параде в Санкт-Петербурге впервые примет участие женский экипаж

Глава военного ведомства отметил, что военно-морские парады «пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус, в Средиземном море».

Вначале селекторного совещания в Минобороны России офицеры и генералы заслушали доклад о подготовке к Главному военно- морскому параду в Санкт-Петербурге, который пройдет 31 июля.

- В параде примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Также впервые - женский экипаж патрульного катера «Раптор», - анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Глава военного ведомства отметил, что военно-морские парады «пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус, в Средиземном море». В них будет задействовано до двухсот боевых кораблей различных классов, около 80-ти воздушных судов, более ста единиц боевой техники и порядка 15-ти тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

Прямая видеотрансляция позволит наблюдать за мероприятиями миллионам зрителей как в России, так и за ее пределами. Сергей Шойгу также уделил внимание «самому главному искусству».

- Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях нашей истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи. Для реализации этих задач создан «Фонд поддержки военно- патриотического кино», - сообщил министр.

Шойгу пожелал Фонду успешной деятельности, и напомнил, что его цель одна - оказывать помощь в «производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными Силами задачах».

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