Госдума приняла пакет законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Государственная дума приняла пакет законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла пакет законопроектов о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ.

Согласно документам, в России не будут исполняться постановления ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. При этом РФ будет выплачивать компенсации по ранее вынесенным решениям только в рублях и только на счета российских банков.

В середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Соответствующее письмо министра иностранных дер РФ Сергея Лаврова о данном решении российской стороны уже вручено генеральному секретарю организации. Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой сообщил, что из-за санкционного давления Россия не намерена выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Позже Европейский суд по правам человека заявил, что после выхода России из Совета Европы рассмотрение жалоб в отношении этой страны приостанавливается.