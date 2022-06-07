Песков опроверг слухи о нежелании России обсуждать с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что "это все не так, это неправильная информация".

Напомним, ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в России сообщили, что в новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с РФ, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для России вопрос с Крымом и Донбассом.

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение в СМИ.

Ранее российские военные установили полный контроль над Херсонской областью.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.