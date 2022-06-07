В Нижегородской области будет создан центр реставрации уникальных книг

Фото: Михаил КРАПИВИН

Эту новость сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова во время визита в Нижний Новгород.

«Это станет уникальным событием не только для города, но и для всей страны. Скажу больше – это уникальный опыт и в мировом масштабе, потому что системы центров реставрации, подобной той, которая создается сейчас в нашей стране, нет нигде в мире. Почему именно Нижний Новгород? Город уже больше 80 лет занимается вопросами реставрации фондов, имеет свой опыт, традиции, свою школу реставрации книжных фондов. Кроме того, библиотека, на базе которой откроется центр, обладает необходимым оборудованием, материально-технической базой, уникальными фондами, которые реставрируются из года в год и нуждаются в пристальном внимании. И нам, конечно, легче работать с коллегами, которые уже умеют это делать. Наша цель в том, чтобы, создав такой центр, увеличить число работающих в нем уникальных специалистов, чтобы мы могли обслуживать нужды не только Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и нужды библиотек соседних регионов», – сказала Ольга Ярилова.

Замминистра пояснила, что реставрационный центр планируется открыть уже к концу этого года на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина. Центр прототипирования в скором времени появится на базе Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.

Ольга Ярилова добавила, что еще один подобный центр в 2022 году откроется в Рязани. А до конца 2030 года в России появится уже четыре десятка центров реставрации уникальных изданий.

Фото: Михаил КРАПИВИН

«Нижегородская область активно участвует в национальном проекте «Культура», является одним из лидеров по созданию модельных библиотек. Лично убедился, как это важно для людей. Уверен, что новые проекты помогут развитию культуры на территории всего региона, станут уникальными центрами компетенций. У нас работают классные специалисты, укрепляется материально-техническая база и есть все необходимое, чтобы двигаться вперед», - прокомментировал планы по организации реставрационного центра губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ольга Ярилова также рассказала, что в Нижнем Новгороде будет образован центр прототипирования акустической музыки. Этот центр станет инновационной площадкой по воплощению творческих инициатив и проектов креативных команд. Для этого будет использоваться самое современное профессиональное оборудование. Оснащение центра предоставит возможности для создания аудио- и видеоконтента. Творческие проекты на всех этапах производства будут сопровождать специалисты центра. Здесь будет оказываться помощь в записи, редактировании, микшировании, цветокоррекции и монтаже видеоматериала. Также из центра можно будет вести прямые эфиры, звуко- и видеозапись, осуществлять постпродакшн концертов, спектаклей и других мероприятий.

«В этом году будет создано 26 таких центров на базе наших подведомственных федеральных вузов. Так, например, в Нижнем Новгороде центр откроется на базе Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки», — пояснила Ольга Ярилова.

Правительство страны утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030 года. Эти инициативы реализуются для более эффективного достижения целей нацпроектов.