Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Митрополит Иларион, фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Волоколамского Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ. Об этом говорится в опубликованных журналах заседания Синода, состоявшегося сегодня, 7 июня, в Москве.

"Управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть Преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому, с освобождением его от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей, Постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия", - уточняется в журнале.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной Церкви на Украине. Также проект предусматривает изъятие у РПЦ имущества. Также в этом законопроекте указывается, украинский кабмин в срок со дня опубликования закона должен "реализовать требуемые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, которые находятся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещена в соответствии с настоящим законом".