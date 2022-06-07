РПЦ предупредила, что изменение статуса украинской церкви грозит новым расколом

Самочинное объявление независимости Украинской православной церкви грозит новым расколом внутри нее Фото: REUTERS

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) предупредил, что несанкционированные действия Украинской православной церкви (УПЦ) по изменению ее статуса грозят новым расколом внутри нее.

"Самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее", - говорится в постановлении.

В РПЦ напомнили, что статус УПЦ может измениться только в рамках каноничной процедуры, включающей в себя постановление Поместного собора Русской православной церкви.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украинская православная церковь Московского патриархата объявила, что отныне она полностью независима и решила объединиться с раскольниками из Православной церкви Украины.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви",— говорится в решении Собора УПЦ.